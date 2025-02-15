Александр Мостовой: «Зиньковский правильно делает, что уходит в аренду»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника Антона Зиньковского в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2024/25.

«Я много на эту тему говорил, еще при постороннем человеке Абаскале...Зиньковский — хороший футболист. Сейчас проблема в том, что на его позиции есть футболисты, которые хорошо играют. Тяжело быть основным, он это понимает.

Это конкуренция. Станкович не может убрать футболиста, который на его месте играет. Антон — сильный футболист, просто в конце года он даже на замену не выходил. Я тогда сразу сказал: «Наверняка ищут вариант аренды, потому что он должен играть». Вот, пожалуйста, в аренду уходит.

Антон правильно делает, что уходит, потому что он должен играть. Для нашего чемпионата Зиньковский — качественный футболист. Подходит ли ему эта команда? Какая разница, он же в «Крылья» не навсегда уходит», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В этом сезоне Зиньковский не отметился результативными действиями в 12 матчах за «Спартак». Контракт 28-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан до конца июня 2027 года.