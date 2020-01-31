Александр Мостовой: «После нас с Карпиным русских в «Сельте» любят. Теплый прием Смолову обеспечен»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой уверен, что болельщики клуба из Виго тепло примут нападающего Федора Смолова. Вчера было объявлено о переходе игрока сборной России в испанскую команду.

— Я в свое время тоже пришел в «Сельту» в непростое время — и ничего, — отметил Мостовой. - Смолову будет немного проще.

— Почему?

— После нас с Карпиным русских там любят. То, что мы сделали, не забудется в Виго никогда. Так что теплый прием Феде обеспечен.

— Зауважали Смолова за то, что сорвался из «Локомотива», где у него хорошая зарплата, в команду из нижней части турнирной таблицы Испании?

— Да. Респект ему. У него был уже подобный момент в карьере — когда не испугался пойти в «Урал» и там перезагрузился. Потом в «Краснодаре» дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата. И сейчас не побоялся что-то поменять. Нормальный поступок. Уехал в не совсем понятную атмосферу. (Виталий Айрапетов)

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