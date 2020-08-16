Александр Медведев: «У «Зенита» нет дублирующего опытного центрального защитника»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о конкуренции в команде и отъезде защитника Эмануэля Мамманы в «Сочи».

7 августа 24-летний Маммана перешел в «Сочи», за который будет выступать на правах аренды

«У нас нет дублирующего опытного центрального защитника (после удаления Ракицкого в матче с «Ростовом» — прим. «СЭ»), поскольку Маммана ушел в аренду в «Сочи». Тренерский штаб будет решать, как строить оборону», — сказал Медведев. — Ему надо набирать форму. Он уже провел 22 минуты и по статистике выглядел очень хорошо. Надеюсь, будет прогрессировать. Мы за ним следим", — сообщил гендир «Зенита» в интервю ТАСС.

В прошлом сезоне РПЛ Маммана провел за «Зенит» четыре матча.