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Агент Смольникова отреагировал на слухи о требовании к «Зениту» выплатить ему 1 миллион евро

16:50
Игорь Смольников. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Смольников. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, прокомментировал информацию, что в ходе переговоров со спортивным директором питерского клуба Хавьером Рибалтой озвучил условия нового контракта футболиста и запросил подписной бонус в размере 1 миллиона евро.

По данным сайта metaratings.ru, услышав об этом требовании, руководители «Зенита» сразу же свернули переговоры.

— Могу сказать одно. Это неправда. И все стороны, которые участвуют в переговорном процессе, об этом знают, — подчеркнул Маньяков.

Смольников выступает за «Зенит» с 2013 года. За это время защитник сыграл в 139 матчах и отметился восемью забитыми голами. Соглашение Смольникова с «Зенитом» истекает летом 2020 года.

В нынешнем сезоне, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, Смольников провел в РПЛ восемь матчей и отметился одной голевой передачей. (Виталий Айрапетов)

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