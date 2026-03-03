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3 марта, 14:51

Агент Кисляка: «Руководство «Фенербахче» согласовало кандидатуру игрока с Моуринью»

Артем Рыжкин

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, высказался об интересе европейских клубов к своему клиенту и раскрыл детали переговоров с турецким «Фенербахче».

«Опять же, ЦСКА был в курсе всего. Шевелев знал. И Бабаев знал, что я полетел в Турцию на переговоры: встречался, разговаривал. Клубы тоже между собой общались. И тут нельзя сказать, что ЦСКА не отпускал, — рассказал Маньяков в интервью телеканалу «Матч ТВ». — Кандидатура Матвея возникла у руководителей клуба. Но они согласовывали это с Моуринью, и тренер сказал: «Да, отличный парень, давайте. Я хочу видеть его в составе».

Ранее агент также отмечал интерес к Кисляку со стороны главного тренера «Фиорентины» Стефано Пиоли.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 28 матчей в составе ЦСКА, забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2029 года.

Источник: Матч ТВ
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Матвей Кисляк
ФК Фенербахче
Александр Маньяков
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