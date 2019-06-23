Нападающий Александр Кутьин перешел из "Енисея" в "Луч", информирует официальный сайт клуба из Владивостока. 33-летний россиянин подписал контракт с командой на один сезон.

В прошедшем сезоне Кутьин провел за "Енисей" 20 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Красноярцы заняли последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетели в ФНЛ.

КУТЬИН ПЕРЕХОДИТ В «ЛУЧ» ⚽📢



33-летний нападающий Александр Кутьин и ФК «Луч» заключили трудовое соглашение. Прошлый сезон футболист провёл в расположении красноярского «Енисея», за который отыграл 17 официальных матчей и забил 3 гола в Российской Премьер-Лиге. pic.twitter.com/w6UXNH4WPK — ФК «Луч» Владивосток (@fcluch_official) 23 июня 2019 г.

Все о ФНЛ – здесь