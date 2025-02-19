Александр Гацкан: «Если Глебов уйдет в «Динамо», то я могу вернуться»

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал возможный уход полузащитника Данила Глебова в «Динамо».

«Могу сказать, что это хороший трансфер для «Ростова» и для «Динамо», если он состоится. Для москвичей это выгодное приобретение, потому что Глебов — достаточно хороший опорный полузащитник, с большим объемом работы, с хорошим отбором, пасом. Можно сказать, у «Динамо» это зона проблемная.

Кем играть «Ростову», если уйдет Глебов? Ну я могу вернуться, ха-ха. Шутка. Есть молодые ребята, которые способны играть в основе. Есть Шанталий, еще парочка хороших ребят есть из «Ростова-2». Конечно, они не будут сразу же на уровне Глебова, но и сам Глебов, который пришел шесть лет назад, тоже не был тем футболистом, который есть сейчас. Как мне кажется, нужно доверять молодым, правильно работать — тогда появятся такие же хорошие футболисты.

Конечно, уход Глебова можно назвать потерей. Понятно, что у нас не те , наверное, финансовые возможности, чтобы было много таких ребят в составе. Но, повторюсь, если доверять молодым ребятам, то можно воспитать еще пару Глебовых», — приводит «РБ Спорт» слова Гацкана.

В этом сезоне 25-летний Глебов провел за «Ростов» 23 матча.