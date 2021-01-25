Алекс Тейшейра может вернуться в «Шахтер» или отправиться в АПЛ

«Шахтер» проявляет интерес к своему бывшему полузащитнику Алексу Тейшейре, сообщает Fichajes.net. Также им интересуются «Астон Вилла» и «Бенфика».

Указано, что английский клуб предлагает ему двухлетний контракт с возможностью продления еще на год. 31-летний бразилец выступал за «Шахтер» с 2010 по 2015 год, после чего перешел в китайский «Цзянсу Сунин», несмотря на интерес «Ливерпуля».

В Китае он стал чемпионом страны, серебряным призером чемпионата и финалистом Кубка. С «Шахтером» он пять раз выиграл чемпионат Украины и дважды — Кубок страны.