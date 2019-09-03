Алекс Крал: «Славия» повышала мою трансферную стоимость четыре раза за три дня»

Бывший полузащитник «Славии» Алекс Крал рассказал, как в клубе восприняли его переход в «Спартак».

— Приятно осознавать, что в тебе заинтересованы, — рассказал Крал в интервью iDnes.cz. — Знаю, что в «Спартаке» меня очень хотели видеть. Президент «Славии» мистер Тврдик даже признался мне, что повышал трансферную стоимость четыре раза за три дня.

Что он еще сказал? Что «Славии» не нужны деньги. Но, учитывая условия моего перехода из «Теплице», логично будет продать меня, хоть он этого и не хочет.

Было непросто покидать «Славию». Но я рад, что согласился.

«Спартак» приобрел Крала за 12 миллионов евро. 21-летний чех подписал контракт на 4 года.

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