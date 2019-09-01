Алекс Крал: «С Давидом Луизом нас сравнивают из-за одинаковых причесок»
Новичок «Спартака» Алекс Крал признался, что не советовался с другими чешскими игроками, которые выступали в России, когда решался на переход в стан красно-белых из «Славии».
— Первый раз в жизни приехал в Москву и уже понял, что город очень красивый, — приводит слова полузащитника официальный сайт «Спартака». — Стадион и музей тоже прекрасные. Мне все понравилось, так что с нетерпением жду возможности сыграть.
— Почему выбрали 33-й номер?
— Все просто: я играл под этим номером и, по-моему, неплохо получалось! Так что хотел его сохранить.
— Вы не первый игрок из Чехии в истории «Спартака». Знаете других?
— Знаю Мартина Йиранека. И Марека Сухи: в этом году играл вместе с ним за сборную.
— Не общались с Мареком о «Спартаке», прежде чем сделали свой выбор?
— Нет, но через несколько дней мы встретимся в сборной снова. Обязательно расспрошу его о Москве, о людях в России, и обо всем остальном.
— Вас часто сравнивают с Давидом Луизом. И не только из-за внешности, но и за схожую манеру игры. Бразилец для вас образец?
— Нас сравнивают из-за одинаковых причесок. Если у меня получится стать для «Спартака» таким же важным игроком, каким был Давид Луиз для «Челси», буду счастлив.
— Какие у вас сильные стороны?
— Не люблю говорить о своей игре. Но думаю, что мое главное качество — умение работать над собой и прогрессировать. И я делаю это каждый день.
— На этой неделе вы помогли пражской «Славии» выйти в групповой турнир Лиги чемпионов. А какие цели ставите перед собой в «Спартаке»?
— Да, для «Славии» это большое событие. Я желаю своей прежней команде удачи. И надеюсь, что уже в следующем сезоне «Спартак» тоже будет играть в Лиге чемпионов!
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https://spartak.com/news/2019-09-01-aleks_kral_k_krasno-belym_tsvetam_uzhe_privyk/