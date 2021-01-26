Алехандро Гомес во вторник прилетит в Испанию для подписания контракта с «Севильей»

Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес близок к переходу в «Севилью», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 32-летний аргентинец 26 января прибудет в Испанию, где подпишет контракт с севильским клубом.

Гомес решил покинуть «Аталанту» после конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Футболист не выходил на поле с 16 декабря, когда он появился на замену в матче 12-го тура серии А с «Ювентусом» (1:1).

В текущем сезоне он провел 16 матчей за команду и забил пять мячей при четырех голевых передачах.