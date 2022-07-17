Алдервейрелд перешел в «Антверпен»

Защитник Тоби Алдервейрелд подписал контракт с «Антверпеном», сообщается на официальном сайте бельгийского клуба.

Соглашение с 33-летним бельгийцем рассчитано до лета 2025 года. Игрок будет выступать под 23-м номером. Отметим, защитник впервые в карьере будет играть в чемпионате Бельгии.

Минувший сезон Алдервейрелд провел в катарском «Аль-Духаиль», куда перешел из «Тоттенхэма». На его счету 29 матчей, в которых он забил гол и сделал две результативные передачи.