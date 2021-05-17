Алдервейрелд может перейти в «Брюгге»
05:58
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может продолжить карьеру в Бельгии, сообщает Voetbal 24.
По сведениям источника, на 32-летнего бельгийца претендует «Брюгге». Сам игрок примет решение о своем будущем после того, как «Тоттенхэм» определится с главным тренером.
В текущем сезоне Алдервейрелд провел 33 матча за «Тоттенхэм», в которых забил один гол и заработал три желтые карточки.
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