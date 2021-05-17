Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Алдервейрелд может перейти в «Брюгге»

05:58
Теги:

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может продолжить карьеру в Бельгии, сообщает Voetbal 24.

По сведениям источника, на 32-летнего бельгийца претендует «Брюгге». Сам игрок примет решение о своем будущем после того, как «Тоттенхэм» определится с главным тренером.

В текущем сезоне Алдервейрелд провел 33 матча за «Тоттенхэм», в которых забил один гол и заработал три желтые карточки.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Старость Тони Фергюсона: проиграл девять раундов подряд, за два боя на нем лежали дольше, чем за всю карьеру в UFC
Первые признаки онкологического заболевания
Уборщик мест преступлений рассказал о самом ужасном случае в работе
Диетолог назвал лучшее время для завтрака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд