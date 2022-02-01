«Алавес» арендовал Вальехо у «Валенсии»

«Алавес» взял в аренду нападающего «Валенсии» Мануэля Вальехо, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

? ??????? | Manu Vallejo, nuevo jugador del Deportivo Alav?s ?



? El delantero gaditano llega cedido por @valenciacf hasta final de temporada.



??Bienvenido, Manu!! #GoazenGlorioso ? — Deportivo Alav?s (@Alaves) January 31, 2022

24-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «Валенсию» во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с клубом действует до 2024 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.