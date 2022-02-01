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Сегодня, 01:02

«Алавес» арендовал Вальехо у «Валенсии»

Евгений Петров
Корреспондент

«Алавес» взял в аренду нападающего «Валенсии» Мануэля Вальехо, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «Валенсию» во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с клубом действует до 2024 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

ФК Алавес
ФК Валенсия
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