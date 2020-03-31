Алаба отклонил предложение «Баварии» по новому контракту
09:59
Защитник «Баварии» Давид Алаба отклонил предложение клуба о продлении контракта, сообщает Sport1.de.
По сведениям источника, 27-летний австриец отклонил стартовое предложение мюнхенцев, потому что счел его неприемлемым. Ситуация с продлением контракта осложняется пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось об интересе к Алабе со стороны «Барселоны».
В текущем сезоне на счету Алабы 28 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.