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Алаба отклонил предложение «Баварии» по новому контракту

09:59
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Защитник «Баварии» Давид Алаба отклонил предложение клуба о продлении контракта, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, 27-летний австриец отклонил стартовое предложение мюнхенцев, потому что счел его неприемлемым. Ситуация с продлением контракта осложняется пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось об интересе к Алабе со стороны «Барселоны».

В текущем сезоне на счету Алабы 28 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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