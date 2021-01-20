Алаба отказал «Ливерпулю» ради «Реала»

Защитник «Баварии» Давид Алаба согласовал контракт с «Реалом», по которому будет зарабатывать 12 миллионов евро. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, две недели назад «Ливерпуль» вел переговоры с 28-летним австрийцем, но игрока отказался от варианта с Англией, так как мечтает выступать за мадридскую команду.

Алаба присоединится к «Реалу» летом, когда у него закончится договор с «Баварией». В этом сезоне защитник провел 22 матча, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.