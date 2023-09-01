«Аль-Шабаб» договорился с «Атлетико» по трансферу Феррейра-Карраско

Нападающий «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско перейдет в «Аль-Шабаб», написал в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Соглашение заключено между клубами о трансфере за 15 миллионов евро. 29-летний бельгиец в ближайшее время отправится на медицинское обследование, после которого подпишет трехлетнее соглашение.

В этом сезоне Карраско сыграл в 3 матчах чемпионата Испании и отметился одной голевой передачей. Мадридская команда одержала 2 победы и 1 раз сыграла вничью.