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Сегодня, 07:49

«Аль-Шабаб» договорился с «Атлетико» по трансферу Феррейра-Карраско

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско перейдет в «Аль-Шабаб», написал в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Соглашение заключено между клубами о трансфере за 15 миллионов евро. 29-летний бельгиец в ближайшее время отправится на медицинское обследование, после которого подпишет трехлетнее соглашение.

В этом сезоне Карраско сыграл в 3 матчах чемпионата Испании и отметился одной голевой передачей. Мадридская команда одержала 2 победы и 1 раз сыграла вничью.

Янник Феррейра-Карраско
Футбол
ФК Атлетико
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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