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Сегодня, 16:24

«Аль-Наср» ведет переговоры с Навасом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Marca.

По информации источника, «Аль-Наср» уже вступил в переговоры с Навасом. Отмечается, что Навас является первым кандидатом на замену травмированному Давиду Оспине. Сообщается, что 36-летний голкипер может согласиться на трансфер, поскольку проиграл конкуренцию за место в основном составе «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.

Навас присоединился к «ПСЖ» в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 1 матч и пропустил 1 мяч.

В «Аль-Наср» выступает Криштиану Роналду, который долгое время был одноклубником костариканца в «Реале».

Источник: https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2023/01/16/63c5357822601db8598b458d.html
Кейлор Навас
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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