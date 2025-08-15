Футбол
15 августа, 22:38

«Аль-Наср» объявил о переходе Комана из «Баварии»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман перешел в «Аль-Наср», сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 35 миллионов евро, а сам 29-летний француз будет зарабатывать около 20-25 миллионов евро за сезон.

Коман выступал за «Баварию» с 2017 года. Он провел 339 матчей, забил 72 гола и сделал 71 результативную передачу.

В составе мюнхенцев вингер девять раз выигрывал бундеслигу, шесть раз Суперкубок и трижды Кубок страны. Также Коман по разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Кингсли Коман
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Бавария
  • Berkut-7

    Отличный трансфер для Баварии смогли срубить прилично денег и зарплатную ведомость разгрузили , этот вечный запасной получал 300 000 в неделю.

    16.08.2025

  • embrion61

    Кому интересен этот ваш аль насрал?

    15.08.2025

