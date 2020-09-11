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«Аль-Наср» начал переговоры с Сальвио после того, как в клуб отказался переходить Алехандро Гомес

04:02
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Полузащитник «Бока Хуниорс» Эдуардо Сальвио может перейти в «Аль-Наср», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, клуб из Саудовской Аравии начал переговоры с 30-летним аргентинцем после того, как форвард «Аталанты» Алехандро Гомес отказался переходить в клуб.

Ранее Сальвио выступал за «Бенфику» и «Атлетико». В минувщем сезоне хавбек провел 17 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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