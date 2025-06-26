«Аль-Наср» может подписать Анхелиньо

«Аль-Наср» заинтересован в подписании защитника «Ромы» Анхелиньо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, средства от продажи 28-летнего испанца римляне могут вложить в трансфер Максима Де Кейпера из «Брюгге».

Ранее стало известно, что трансфер Анхелиньо в другой саудовский клуб — «Аль-Хиляль» сорвался.

В сезоне-2024/25 Анхелиньо в 51 матче за «Рому» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.