«Аль-Наср» хочет купить Лангле у «Барселоны»

«Барселона» ведет переговоры с «Аль-Насром» по поводу перехода защитника Клемана Лангле в клубе из Саудовской Аравии, сообщает Mundo Deportivo.

28-летний француз в прошедшем сезоне на правах аренды играл за «Тоттенхэм». Он провел 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Лангле играет за «Барселону» с 2018 года. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 10 миллионов евро.