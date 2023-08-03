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Сегодня, 05:04

«Аль-Наср» хочет купить Лангле у «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Барселона» ведет переговоры с «Аль-Насром» по поводу перехода защитника Клемана Лангле в клубе из Саудовской Аравии, сообщает Mundo Deportivo.

28-летний француз в прошедшем сезоне на правах аренды играл за «Тоттенхэм». Он провел 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Лангле играет за «Барселону» с 2018 года. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 10 миллионов евро.

Клеман Лангле
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Барселона
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