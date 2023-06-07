«Аль-Иттихад» согласовал переход Канте

Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде». В клубе из Саудовской Аравии он перейдет на правах свободного агента.

Как сообщает в Twitter журналист Руди Галетти, сделка уже завершена. Он опубликовал фотографию 32-летнего игрока сборной Франции в футболке нового клуба.

В сезоне-2022/23 Канте из-за травм сыграл всего 9 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Вчера «Аль-Иттихад» официально объявил о переходе нападающего Карима Бензема, у которого заканчивается контракт с «Реалом».