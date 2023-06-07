Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 04:19

«Аль-Иттихад» согласовал переход Канте

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Н`Голо Канте в форме «Аль-Иттихада».
Фото Twitter

Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде». В клубе из Саудовской Аравии он перейдет на правах свободного агента.

Как сообщает в Twitter журналист Руди Галетти, сделка уже завершена. Он опубликовал фотографию 32-летнего игрока сборной Франции в футболке нового клуба.

В сезоне-2022/23 Канте из-за травм сыграл всего 9 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Вчера «Аль-Иттихад» официально объявил о переходе нападающего Карима Бензема, у которого заканчивается контракт с «Реалом».

Карен Хачанов и&nbsp;Новак Джокович. Хачанов проиграл Джоковичу, Бензема перешел в «Аль-Иттихад». Главное за день
Н`Голо Канте
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Челси
1
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» заинтересован в Пулишиче

Ким Мин Джэ перейдет в «Манчестер Юнайтед»
Новости
RSS RSS
Все новости