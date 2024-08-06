«Аль-Иттихад» подписал вратаря сборной Сербии Райковича

«Аль-Иттихад» объявил о переходе голкипера Предрага Райковича из «Мальорки». 28-летний игрок сборной Сербии подписал контракт до 2028 года.

умма трансфера составила 8 миллионов евро. Также 3 миллиона евро могут быть выплачены в качестве бонусов. «Реймс», за который ранее играл Райкович, получит 30 процентов от суммы трансфера сербского голкипера.

Этим летом «Аль-Иттихад» хотел заполучить вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона, которому предлагали контракт до 2027 года с зарплатой 25 миллионов евро в год, но переход сорвался, так как английский клуб не устроило предложение в размере 25 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Райкович сыграл в 36 матчах, в которых пропустил 43 гола при 9 встречах «на ноль». На Евро-2024 он провел полностью все три встречи сборной Сербии, пропустив 2 мяча.