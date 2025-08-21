«Байер» интересуется защитником сборной Франции Клоссом

Защитник «Ниццы» Жонатан Клосс может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает Foot Mercato, леверкузнеский «Байер» ведет переговоры по трансферу игрока сборной Франции.

По информации источника, 32-летний француз заинтересован в переходе в «Байер».

Действующий контракт Клосса рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Клосс сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 11 голевых передач.