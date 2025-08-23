«Аль-Иттихад» готов заплатить «Порту» 70 миллионов евро за Мору

«Порту» и «Аль-Иттихад» в субботу проведут переговоры по трансферу полузащитника Родриго Моры, сообщает Mercado Azul.

По информации источника, саудовский клуб готов заплатить за 18-летнего португальца 70 миллионов евро, прописанных в контракте игрока в качестве отступных.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Мора сыграел в 40 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 4 голевые передачи.