Сегодня, 03:42

«Аль-Иттифак» и «Аль-Наср» заинтересованы в Магуайре

Павел Лопатко

Саудовские клубы «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср» заинтересованы в подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, сообщает Sunday Mirror.

По данным источника, переход 32-летнего англичанина может состояться в зимнее трансферное окно.

При этом, по данным Sunday Express, у «МЮ» есть возможность продлить контракт с Магуайром еще на сезон, но в клубе вряд ли воспользуются ей.

В сезоне-2025/26 Магуайр в 7 матчах во всех турнирах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Харри Магуайр
ФК Аль-Иттифак
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Юнайтед
Источник: «Барселона» готова расстаться с нескольким футболистами ради подписания Холанна

