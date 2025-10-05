«Аль-Иттифак» и «Аль-Наср» заинтересованы в Магуайре

Саудовские клубы «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср» заинтересованы в подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, сообщает Sunday Mirror.

По данным источника, переход 32-летнего англичанина может состояться в зимнее трансферное окно.

При этом, по данным Sunday Express, у «МЮ» есть возможность продлить контракт с Магуайром еще на сезон, но в клубе вряд ли воспользуются ей.

В сезоне-2025/26 Магуайр в 7 матчах во всех турнирах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 13 миллионов евро.