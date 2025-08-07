«Аль-Хиляль» предложил Нуньесу зарплату в 15 миллионов евро

«Аль-Хиляль» предложил нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год без учета бонусов, сообщает Sky Sport.

В среду стало известно, что клубы договорились о переходе игрока сборной Уругвая. Также «Аль-Хиляль» и Нуньес достигли устного соглашения по контракту.

Медицинское обследование и подписание контракта пройдут в ближайшее время. Контракт будет рассчитан до 2028 года.

Нуньес выступает за «Ливерпуль» с 2022 года. Он провел 143 матча за «красных» во всех турнирах, отметившись 40 голами и 26 результативными передачами.