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Сегодня, 01:46

«Аль-Хиляль» предложил Канселу контракт на 70 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жоау Канселу.
Фото AFP

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу в ближайшее время перейдет в «Аль-Хиляль», сообщает A Bola.

По информации источника, стороны договорились о трансфере 30-летнего португальца за сумму около 40 миллионов евро. Игроку предложен трехлетний контракт на 70 миллионов евро.

Прошлый сезон Канселу провел на правах аренды в «Барселоне». Он сыграл в 42 матчах за каталонскую команду во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

Действующий контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.

Жоау Канселу
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Манчестер Сити
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