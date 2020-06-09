«Аль-Хиляль» предлагает «Галатасараю» за Беланда 5 миллионов евро

Полузащитник «Галатасарая» Юнес Беланда может перейти в «Аль-Хиляль», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, саудовский клуб готов заплатить за 30-летнего марокканца 5 млн евро, а игроку предлагает 3-летний контракт.

В текущем сезоне Беланда провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Соглашение с «Галатасараем» рассчитано до июня 2021 года.