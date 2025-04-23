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Сегодня, 19:27

«Аль-Хиляль» может купить Рафинью за 100 миллионов евро, клуб готов платить игроку 50 миллионов евро в год

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Рафинья.
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» намерен подписать нападающего «Барселоны» Рафинью, утверждает Sport.es.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии согласен заплатить за 28-летнего бразильца 100 миллионов евро и готов предложить ему контракт на 4 года, по которому футболист заработает 200 миллионов евро (по 50 миллионов евро в год).

Сам футболист на данный момент не заинтересован в смене клуба, однако источник заявляет, что мнение игрока может измениться.

Рафинья выступает за «Барселону» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 30 голов и сделал 23 результативные передачи в 49 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт бразильца с клубом действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Барселона
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