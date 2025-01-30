«Аль-Хиляль» хочет подписать Родриго на замену Неймару

«ф» заинтересован в подписании вингера «Реала» Родриго, сообщает AS.

По информации источника, саудовский клуб хочет заменить 24-летним бразильцем его соотечественника Неймара, контракт с которым расторгли в конце января.

Сообщается, что «Аль-Хиляль» хочет привлечь Родриго финансовыми условиями, а также статусом лидера и главной звездой клуба, на который он не может рассчитывать в мадридском клубе.

Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. Он провел за «сливочных» 245 матчей, забил 67 голов и сделал 47 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.