«Аль-Хилаль» предлагает Месси 1,2 миллиарда евро за два года. Отец Лионеля принял предложение

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси может перейти в «Аль-Хилаль», сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, 35-летний аргентинец склоняется к выбору клуба из Саудовской Аравии. Команда из Эр-Рияда предложила Месси двухлетний контракт, за который он получит 1,2 млрд евро. Отец форварда уже принял предложение.

При этом отмечается, Месси ждет, что «Барселона» также предложит выгодное предложение.

В сезоне-2022/23 Месси провел 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.