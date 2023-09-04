«Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» претендуют на Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, на 30-летнего француза претендуют «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Команды еще могут подписать хавбека, так как трансферное окно в Саудовской Аравии остается открытым.

В минувшем сезоне Погба из-за травм провел 10 матчей за команду, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.