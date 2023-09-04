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Сегодня, 03:10

«Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» претендуют на Погба

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, на 30-летнего француза претендуют «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Команды еще могут подписать хавбека, так как трансферное окно в Саудовской Аравии остается открытым.

В минувшем сезоне Погба из-за травм провел 10 матчей за команду, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.

Поль Погба
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Иттихад
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