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2 февраля, 07:52

«Аль-Ахдуд» арендовал полузащитника «Хетафе» Нейу

Павел Лопатко

«Аль-Ахдуд» подписал арендное соглашение с полузащитником «Хетафе» Иваном Нейу. Контракт с саудовской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

29-летний камерунец в сезоне-2025/26 в восьми матчах забил один гол и сделал результативную передачу.

Нейу играет за «Хетафе» с июля 2025 года. Также в его карьере были «Леганес», «Сент-Этьен», «Брага Б», «Седан» и «Стад Лаваль».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

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ФК Хетафе
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