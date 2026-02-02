«Аль-Ахдуд» арендовал полузащитника «Хетафе» Нейу

«Аль-Ахдуд» подписал арендное соглашение с полузащитником «Хетафе» Иваном Нейу. Контракт с саудовской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

29-летний камерунец в сезоне-2025/26 в восьми матчах забил один гол и сделал результативную передачу.

Нейу играет за «Хетафе» с июля 2025 года. Также в его карьере были «Леганес», «Сент-Этьен», «Брага Б», «Седан» и «Стад Лаваль».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.