12 августа, 23:12

Аксель Витсель стал игроком «Жироны»

Руслан Минаев

«Жирона» объявила о переходе полузащитника Акселя Витселя.

36-летний хавбек подписал контракт на один год с возможностью продления в зависимости от результатов.

Его последним клубом был «Атлетико», который бельгиец покинул на правах свободного агента. В сезоне-2024/25 Витсель сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

С 2012 по 2017 год Витсель выступал за «Зенит». За сине-бело-голубых он сыграл 180 матчей, забил 22 гола и сделал 14 голевых передач.

Аксель Витсель
ФК Жирона
