Аксель Витсель получил предложение из Саудовской Аравии
Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает журналист Саша Тавольери.
По информации источника, 34-летний бельгиец еще не принял окончательного решения о своем будущем.
Витсель играет за «Атлетико» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел один матч за команду в ла лиге.
Ранее полузащитник выступал за дортмундскую «Боруссию», китайский «Тяньцзинь», «Зенит», «Бенфику» и «Стандард».
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