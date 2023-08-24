Аксель Витсель получил предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, 34-летний бельгиец еще не принял окончательного решения о своем будущем.

Витсель играет за «Атлетико» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел один матч за команду в ла лиге.

Ранее полузащитник выступал за дортмундскую «Боруссию», китайский «Тяньцзинь», «Зенит», «Бенфику» и «Стандард».

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