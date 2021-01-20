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«Ахмат» подписал словацкого форварда Алмаси

12:19
Ладислав Алмаши. Фото ФК «Ахмат»
Ладислав Алмаши. Фото ФК «Ахмат»
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Нападающий «Ружомберока» Ладислав Алмаси стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненского клуба.

21-летний словак будет играть в Тинькофф РПЛ до конца текущего сезона, после чего у «Ахмата» будет первоочередное право выкупа футболиста.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Словакии Алмаси провел 14 матчей и забил 6 мячей. Форвард является игроком молодежной сборной страны.

Дополнительная информация:

http://fc-akhmat.ru/page/12065

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