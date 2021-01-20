«Ахмат» подписал словацкого форварда Алмаси

Нападающий «Ружомберока» Ладислав Алмаси стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненского клуба.

21-летний словак будет играть в Тинькофф РПЛ до конца текущего сезона, после чего у «Ахмата» будет первоочередное право выкупа футболиста.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Словакии Алмаси провел 14 матчей и забил 6 мячей. Форвард является игроком молодежной сборной страны.