«ПСЖ» хочет подписать форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает Sports Illustrated.

Указано, что игрока хочет видеть в своей команде главный тренер парижан Маурисио Покеттино. Аргентинец стал его основной трансферной целью. Контракт игрока истекает 30 июня 2021 года, и переговоры о его продлении пока даже не начались. При этом есть информация, что футболист хочет остаться в «Сити». При этом, так как договоренности о контракте нет, он готов выслушать предложения «Барселоны» и «ПСЖ».

32-летний Серхио Агуэро в текущем сезоне провел девять матчей за «Сити» и забил два мяча.