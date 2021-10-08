Агуэро дважды отказался переходить в «Ювентус» прошлым летом
14:32
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро отказался переходить в «Ювентус» прошлым летом, сообщает Sport.es.
По информации источника, еще во время выступлений за «Манчестер Сити» 33-летний аргентинец дважды получал выгодные предложения от туринского клуба, но в обоих случаях ответил отказом, поскольку уже имел на тот момент устную договоренность о переходе в «Барселону».
Агуэро покинул «Манчестер Сити» на правах свободного агента в июле 2021 года, после чего заключил контракт с «Барселоной» на 2 года. В нынешнем сезоне футболист ни разу не появлялся на поле из-за травмы икроножной мышцы.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/kun-rechazo-veces-juventus-12185085
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