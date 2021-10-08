Агуэро дважды отказался переходить в «Ювентус» прошлым летом

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро отказался переходить в «Ювентус» прошлым летом, сообщает Sport.es.

По информации источника, еще во время выступлений за «Манчестер Сити» 33-летний аргентинец дважды получал выгодные предложения от туринского клуба, но в обоих случаях ответил отказом, поскольку уже имел на тот момент устную договоренность о переходе в «Барселону».

Агуэро покинул «Манчестер Сити» на правах свободного агента в июле 2021 года, после чего заключил контракт с «Барселоной» на 2 года. В нынешнем сезоне футболист ни разу не появлялся на поле из-за травмы икроножной мышцы.