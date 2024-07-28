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Сегодня, 10:18

Агенты Валентини подтвердили переговоры с «Краснодаром». Футболист перейдет в «Фиорентину»

Микеле Антонов
Корреспондент
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В агентстве Avios Soccer, представляющем интересы защитника «Бока Хуниорс» Николаса Валентини, ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в Россию.

«Да, это правда, мы вели переговоры с «Краснодаром», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Ранее о переговорах «Краснодара» по переходу футболиста сообщал «РБ Спорт». Трансфер, по данным источника, не состоялся, потому что аргентинский клуб не устроило предложение «быков».

На счету Валентини 47 матчей и 2 гола в составе «Бока Хуниорс» (2021, 2023 — настоящее время).

Контракт 23-летнего аргентинца с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. Ранее стало известно, что защитник подписал предварительный контракт с «Фиорентиной» и присоединится к команде из Флоренции в январе 2025 года на правах свободного агента.

ФК Бока Хуниорс
ФК Краснодар
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