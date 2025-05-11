Агенты Бруну Фернандеша встретились с руководством «Аль-Хиляля»

Представители полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша встретились с президентом «Аль-Хиляля» Фахадом бен Нафелем, сообщает инсайдер Саша Тавольери.

По информации источника, на встрече в Лондоне бен Нафель представил проект саудовского клуба, а также предложил трехлетний контракт для 30-летнего португальца.

Ожидается, что Фернандеш мог бы согласиться на переход, если его зарплата в Саудовской Аравии составит около 30-35 миллионов евро в год, но стороны пока не сумели достигнуть договоренности в этом вопросе.

В текущем сезоне полузащитник провел 53 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал 19 результативных передач. Фернандеш выступает за манкунианцев с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 55 миллионов евро.