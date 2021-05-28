Агент Жоау Мариу обсудил с руководством «Интера» переход игрока в «Спортинг»

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Интера» Жоау Мариу, встретился с руководством клуба, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, агент 28-летнего португальца обсудил с руководством итальянского клуба полноценный трансфер в «Спортинг», за который хавбек выступал в сезоне-2020/21. Сообщается, что португальский клуб согласовал с игроком контракт на 4 года.

Жоау Мариу был арендован «Спортингом» в октябре 2021 года. В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Лиссабонцы по итогам сезона стали чемпионами Португалии.

В сезоне-2019/20 Жоау Мариу выступал за «Локомотив», за который забил гол и сделал 7 результативных передач в 22 матчах.