Футбол
Трансферы

Новости

Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Агент Жоау Мариу обсудил с руководством «Интера» переход игрока в «Спортинг»

07:30
Теги:

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Интера» Жоау Мариу, встретился с руководством клуба, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, агент 28-летнего португальца обсудил с руководством итальянского клуба полноценный трансфер в «Спортинг», за который хавбек выступал в сезоне-2020/21. Сообщается, что португальский клуб согласовал с игроком контракт на 4 года.

Жоау Мариу был арендован «Спортингом» в октябре 2021 года. В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Лиссабонцы по итогам сезона стали чемпионами Португалии.

В сезоне-2019/20 Жоау Мариу выступал за «Локомотив», за который забил гол и сделал 7 результативных передач в 22 матчах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Следующий соперник сборной России разнес команду, которая нас обыграла. Стоит ли опасаться швейцарцев?
Русская рулетка. В сборной точно уверены, что позвать Бобровского на ЧМ — это хорошая идея?
Шведы снова проиграли, хотя вели 2:0 после двух периодов. Топ-сборная пролетит мимо плей-офф ЧМ?
Яровинский прокомментировал переход Хакшабановича в «Рубин»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд