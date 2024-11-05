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Агент Жиго исключил аренду француза в российский клуб

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Лацио» Самюэля Жиго, отметил, что зимой игрок не перейдет в российский клуб.

«Аренда в Россию этой зимой невозможна», — цитирует «РБ Спорт» Беншенафи.

31-летний француз летом перешел из «Марселя» в «Лацио». Однако за римский клуб в этом сезоне он сыграл всего 3 матча.

С июля 2018 года по январь 2022-го футболист выступал за московский «Спартак». За красно-белых он провел 110 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Самюэль Жиго
Футбол
ФК Лацио
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