Агент Жемалетдинова: «Мы ведем переговоры с несколькими турецкими клубами»

Агент полузащитника Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев ответил «СЭ» на вопрос о будущем игрока.

В среду, 25 июня ЦСКА объявил о том, что футболист покидает команду и становится свободным агентом.

«С турецкими клубами невозможно сказать точно, близка ли сделка к завершению или нет. Там все нестабильно. Мы ведем переговоры с несколькими турецкими командами. Но больше ничего конкретного на сегодняшний день сказать не могу», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2024/25 28-летний Жемалетдинов провел 29 матчей за ЦСКА, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.