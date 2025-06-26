Футбол
26 июня, 16:32

Агент Жемалетдинова: «Мы ведем переговоры с несколькими турецкими клубами»

Константин Белов
Корреспондент

Агент полузащитника Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев ответил «СЭ» на вопрос о будущем игрока.

В среду, 25 июня ЦСКА объявил о том, что футболист покидает команду и становится свободным агентом.

«С турецкими клубами невозможно сказать точно, близка ли сделка к завершению или нет. Там все нестабильно. Мы ведем переговоры с несколькими турецкими командами. Но больше ничего конкретного на сегодняшний день сказать не могу», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2024/25 28-летний Жемалетдинов провел 29 матчей за ЦСКА, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
Владимир Кузьмичев (менеджер)
