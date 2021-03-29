Агент Зайнутдинова подтвердил, что игрок ЦСКА входит в шорт-лист «Аталанты»
19:38
Агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, прокомментировал информацию о нахождении игрока в шорт-листе «Аталанты». Ранее об этом сообщал Sport24.
— Информация, что Бахтиер находится в шорт-листе «Аталанты» — правдивая.
— Будет ли готов Бахтиер уйти в случае хорошего предложения для обеих сторон?
— Если обе стороны устроит предложение, то, мне кажется, все будут довольны. Главное, чтобы было официальное предложение в клуб ЦСКА", — сказал Новиков «СЭ».
В текущем сезоне 22-летний Зайнутдинов провел за красно-синих 22 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.
За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
(Данил Алешин)
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