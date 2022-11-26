Агент заявил, что Карцев не перейдет в «Динамо»

Футбольный агент Ави Нимни заявил, что полузащитник «Маккаби» из Нетании Эден Карцев не продолжит карьеру в «Динамо».

«Вопрос закрыт, речи о переходе нет», — приводит «РБ Спорт» слова Нимни.

В летнее трансферное окно 22-летний хавбек перешел в «Динамо», однако вскоре сделка была аннулирована — бело-голубые не смогли совершить платеж и израильский клуб вернул футболиста. В нынешнем сезоне Карцев провел 13 матчей в составе «Маккаби».