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Сегодня, 06:18

Риччели не устроили условия, предложенные «Рубином»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Алексис Малалвольта, представляющий интересы защитника «Фамаликана» Риччели, прокомментировал информацию о переговорах с «Рубином».

«Да, между клубами все в порядке. Однако, мы с игроком не согласны с нашей стороны. Я уже сообщил, что мы не будем вести с ними дела таким образом. Давайте подождем. Мы анализируем и другие предложения», — цитирует Sport24 Малалвольту.

Ранее «СЭ» сообщил, что казанский клуб сделал официальное предложение португальцам по 25-летнему футболисту в размере 2 миллионов евро.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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