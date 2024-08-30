Риччели не устроили условия, предложенные «Рубином»

Агент Алексис Малалвольта, представляющий интересы защитника «Фамаликана» Риччели, прокомментировал информацию о переговорах с «Рубином».

«Да, между клубами все в порядке. Однако, мы с игроком не согласны с нашей стороны. Я уже сообщил, что мы не будем вести с ними дела таким образом. Давайте подождем. Мы анализируем и другие предложения», — цитирует Sport24 Малалвольту.

Ранее «СЭ» сообщил, что казанский клуб сделал официальное предложение португальцам по 25-летнему футболисту в размере 2 миллионов евро.