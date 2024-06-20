Агент Дюльгерова сообщил об интересе к болгарскому вратарю со стороны российских клубов

Футбольный агент Николай Жейнов, представляющий интересы болгарского Ивана Дюльгерова, рассказал о возможном переходе игрока в РПЛ.

«Химкам» не нужен вратарь, они его не ищут, они забрали русского голкипера. Поэтому Иван вряд ли окажется в этом клубе. Есть другие команды, которые интересуются Дюльгеровым. Есть интерес от клубов РПЛ и ФНЛ, а также зарубежных команд", — цитирует Sport24 Жейнова.

24-летний Дюльгеров находится в статусе свободного агента после ухода из «Черно Море».