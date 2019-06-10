Агент Влашича: "Могу сказать точно: переговоры между ЦСКА и "Эвертоном" продолжаются"

Агент полузащитника Николы Влашича Тончи Мартич прокомментировал "СЭ" вероятность того, что хорватский футболист останется в ЦСКА.

Влашич перешел в ЦСКА на правах аренды летом 2018 года из английского "Эвертона". Соглашение было рассчитано до конца сезона-2018/19. Московский клуб рассчитывает выкупить контракт 21-летнего игрока.

– Вы говорили ранее, что Никола хочет остаться в ЦСКА. Может ли так случиться, что "Зенит" сделает хорошее предложение "Эвертону" и Никола окажется в "Зените"?

– Это вопрос к руководству "Зенита" и Эвертона. Но не ко мне. Я не знаю, сделает ли "Зенит" большее щедрое предложение, чем другие клубы.

– Значит у "Эвертона" нет переговоров с "Зенитом"?

– Я не знаю, есть или нет. Сейчас все решается на уровне президентов и собственников клубов. Я могу лишь говорить только от имени игрока.

– В свою очередь Роман Бабаев сказал, что ЦСКА ведет активные переговоры с "Эвертоном" по тому, чтобы оставить игрока у себя. На какой стадии переговоры?

– Вы знаете, моя работа, как агента, заключается в том, чтобы обсуждать условия контракта игрока после того, как клубы пришли к согласию. Я не могу дать никакой информации о течении переговоров. Тем более не для газет. Поэтому, я вас уверю, что пока клубы не договорятся между собой, то я не могу никак прокомментировать ход переговоров. Когда договоренности будут улажены, тогда уже можно дать более развернутые комментарии. Но могу вам точно сказать, что на данный момент переговоры между "Эвертоном" и ЦСКА все еще продолжаются.

– В СМИ говорилось, что "Эвертон" готов отдать Влашича за 12 миллионов фунтов. Может ли ЦСКА договориться с английским клубом на более комфортные для армейцев условия?

– Мне сложно судить о финансовой ситуации в ЦСКА. К тому же, эта сторона вопроса лежит в зоне ответственности президентов двух клубов. И на данный момент – это не мое дело. Сейчас все зависит от владельцев, и Евгения Гинера, в частности. Я могу лишь обсуждать условия контракта для игрока, но не его трансфер. (Антон Гура)

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